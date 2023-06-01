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В Мексике нашли полсотни мешков с человеческими останками

Во время поисков компании молодых людей сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско в обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел. Пока удалось поднять 45 из них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Twitter-аккаунте.

В Мексике нашли полсотни мешков с человеческими останками
© Lenta.ru

Отмечается, что поисковые работы велись для установления местонахождения семи сотрудников колл-центра, однако результат оказался весьма неожиданным. Мешки с человеческими останками были найдены в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане.

По предварительным данным, удалось поднять 45 мешков. Останки в них принадлежат как мужчинам, так и женщинам.

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