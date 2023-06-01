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В Ростовской области на шахте "Октябрьская-Южная" произошло обрушение горной породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Октябрьская-Южная" в городе Шахты Ростовской области. На участке в момент ЧП находились 10 человек, среди них пострадавших нет, сообщили журналистам в четверг в ГУ МЧС России по региону.

В шахте в Ростовской области произошло обрушение породы
© ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

"В 06:40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная". На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, причины обрушения устанавливаются. На месте происшествия работает два расчета военизированного горноспасательного отряда Ростовской области.

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