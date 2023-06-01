В центральной части Сахалина произошло землетрясение

Сейсмологи в четверг в 09:44 (01:44 мск) зарегистрировали в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области .

"1 июня 2023 года зарегистрировано землетрясение в 7 километрах восточнее села Рощино (Смирныховский район - прим. ТАСС). Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, глубина - 7 километров", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, жители села ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас проводится обследование жилого фонда, социально значимых объектов, образовательных объектов и объектов ЖКХ.