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В центральной части Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,5

Сейсмологи в четверг в 09:44 (01:44 мск) зарегистрировали в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В центральной части Сахалина произошло землетрясение
© flickr.com

"1 июня 2023 года зарегистрировано землетрясение в 7 километрах восточнее села Рощино (Смирныховский район - прим. ТАСС). Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, глубина - 7 километров", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, жители села ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас проводится обследование жилого фонда, социально значимых объектов, образовательных объектов и объектов ЖКХ.

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