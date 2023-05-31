И.о. мэра Заволжска отверг обвинения мэра Заволжска в нападении

«Он вцепился мне в рубашку, порвал мне ее. А там пол кафельный. Я поскользнулся. Мы упали вместе. Я ударился головой об кафель. Я пытаюсь встать, он меня бьет ногой в лицо. Второй раз бьет по спине. То есть, когда я вставал, он меня пнул в голову и в спину», — рассказал мэр, отметив, что серьезных травм не получил.