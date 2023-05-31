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На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ

На одном из промышленных предприятий города Шебекино начался пожар после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
© вконтакте

«Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания», — пояснил глава российского региона.

Гладков добавил, что после окончания прямого эфира он будет более детально разбираться в последствиях и мерах по ликвидации.

Ранее Гладков опубликовал сводку по обстрелам со стороны Украины Белгородской области, которые произошли за сутки. По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 215 снарядов. Четверть из них пришлась на муниципальный центр, где был атакован пункт временного размещения с людьми внутри.

Прилет еще 47 снарядов зафиксировали в селе Новая Таволжанка, где были повреждены 23 домовладения. Также 57 снарядов выпущены из подствольной артиллерии противника по селу Муром, добавил губернатор.

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