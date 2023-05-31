Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве

Взрывные устройства в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), атаковавших Москву, могли не сработать по двум причинам. Их в беседе с изданием «Коммерсантъ» озвучили эксперты, осмотревшие обломки дронов.

По словам специалистов, на отсутствие взрывов могла повлиять как работа средств радиоэлектронной борьбы, так и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.