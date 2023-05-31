$80.99+0.3186.50-0.01

Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве

Взрывные устройства в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), атаковавших Москву, могли не сработать по двум причинам. Их в беседе с изданием «Коммерсантъ» озвучили эксперты, осмотревшие обломки дронов.

Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
© globallookpress.com

По словам специалистов, на отсутствие взрывов могла повлиять как работа средств радиоэлектронной борьбы, так и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.

Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве

Из трех БПЛА, прилетевших в Москву утром 30 мая, взорвался только один — в Новой Москве. По мнению экспертов, взрывчатка в дроне могла не сдетонировать или взорваться не полностью. Яркая вспышка, попавшая на кадры очевидцев, могла быть воспламенением паров бензина в разбитом двигателе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий