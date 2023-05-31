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Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»

Полмиллиона рублей выманили у профессора института телефонные мошенники от имени замминистра Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева. По данным Mash, 69-летний ученый получил от него СМС с просьбой перезвонить по срочному делу.

Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»
© Мослента

По телефону профессору сообщили об утечке данных 50 сотрудников МГИМО. Далее мужчине позвонили уже из «Росфинмониторинга» с информацией о том, что его счета в банке пытаются взломать и украсть оттуда деньги. Ему посоветовали перевести свои средства на «безопасный» счет. Переведя 456 тысяч рублей на чужую карту, профессор понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее два миллиона рублей выманил телефонный аферист у преподавателя МЭИ от имени замминистра Минобрнауки.

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