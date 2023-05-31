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Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане рассказал подробности и мотивы расстрела чиновника

В дагестанском селе Рубас произошло убийство главы поселения Гаджикурбана Байрамбегова. Подозреваемый рассказал свои мотивы.

«Он мои дома продал и сделал меня бомжом», – рассказал правоохранителям подозреваемый.

Байрамбегов был убит при выходе из здания администрации. Его застрелили из огнестрельного оружия.

Подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Вероятной причиной конфликта стало деление земельного участка.

Ранее «ФедералПресс» писал, что главу села в Дагестане убили.

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