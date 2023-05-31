В дагестанском селе Рубас произошло убийство главы поселения Гаджикурбана Байрамбегова. Подозреваемый рассказал свои мотивы.

«Он мои дома продал и сделал меня бомжом», – рассказал правоохранителям подозреваемый.

Байрамбегов был убит при выходе из здания администрации. Его застрелили из огнестрельного оружия.