Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане рассказал подробности и мотивы расстрела чиновника
В дагестанском селе Рубас произошло убийство главы поселения Гаджикурбана Байрамбегова. Подозреваемый рассказал свои мотивы.
«Он мои дома продал и сделал меня бомжом», – рассказал правоохранителям подозреваемый.
Байрамбегов был убит при выходе из здания администрации. Его застрелили из огнестрельного оружия.
Подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Вероятной причиной конфликта стало деление земельного участка.
Ранее «ФедералПресс» писал, что главу села в Дагестане убили.