Подросток приехал на каникулы к дедам в Подмосковье и попытался их убить

В Подмосковье подросток 2008 года рождения попытался убить своих пожилых родственников. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 31 мая.

По ее словам, преступление произошло в ночь на 31 мая в частном доме в деревне Щемелинки городского округа Шаховская. Подросток напал на 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку. Каждому из них он нанес несколько ножевых ранений, после чего попытался сбежать. Пострадавших госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники правоохранительных органов. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.