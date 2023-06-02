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В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

В многоквартирном доме Дагестана произошел взрыв газа. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике, передает РИА Новости.

В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
©  ГУ МЧС России по Дагестану

Газ взорвался в Каспийске на улице Омарова, пострадал один человек. ЧП произошло в однокомнатной квартире на седьмом этаже. Пострадавшего россиянина доставили в больницу с ожогами, более подробных данных о его состоянии нет.

В результате взрыва газа в многоквартирном доме не зафиксировали значительных разрушений, в здании оказались выбиты три окна.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме под Петербургом. Он повредил балкон, кухню и окно квартиры. Пострадал один человек.

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