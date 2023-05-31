$80.69+0.6386.51+0.61

Daily Mail: Австралийский активист Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым

Австралийский активист 42-летний Джеймс Уолтерс, выступавший в поддержку политики России, найден мертвым, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Поддерживавший Россию австралийский активист Уолтерс найден мертвым
© Деловая газета "Взгляд"

По данным австралийских правоохранителей, Уолтерс пропал еще 13 мая. В последний раз, как сообщается, его видели в городе Чатсвуд. 23 мая было найдено тело активиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Британские СМИ публикуют фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне изображения российского президента Владимира Путина. На одном из фото активист держит плакат, на котором написано, что Украина является террористическим государством, и содержится призыв поддерживать Россию.

Активист русского происхождения Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщил, что Уолтерс участвовал в митингах в поддержку России и выступал против оказания Украине военной помощи. По его словам, в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Бойков не исключает, что активиста могли убить или довести до самоубийства.

О причинах смерти Уолтерса пока не сообщается.

В начале мая в Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий