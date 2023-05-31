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Полицейская погоня и жесткое задержание угонщика в Подмосковье попали на видео

Подмосковные полицейские после погони поймали мужчину, угнавшего авто из-за опоздания на электричку, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением о краже в полицию обратился владелец машины. Угонщик попытался оторваться от заметившего его патруля, однако заехал в тупик и был жестко задержан полицейскими.

По данным ведомства, мужчина опоздал на электричку и, чтобы доехать до дома, решил воспользоваться припаркованным автомобилем с ключом в замке зажигания. Возбуждено уголовное дело, а фигурант находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейская погоня на улицах Москвы попала на видео.

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