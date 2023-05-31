Преступная группировка из Сербии могла посодействовать побегу российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает источник, банда сербских преступников помогла Уссу бежать из Италии на пароме. Отмечается, что итальянские власти не считают, что к побегу Усса напрямую причастна российская разведка, поскольку риски были слишком высоки.

"Мы бы об этом знали", - приводит газета слова источника.

По данным издания, в ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран прежде чем попасть в Сербию, откуда он затем вылетел в Москву.

Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября прошлого года, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.