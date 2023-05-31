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Обвиненного в изнасилованиях дочерей мужчину нашли повешенным в камере в Москве

Повешенным в камере нашли мужчину, обвиняемого в совращении и издевательствах над двумя своими дочерями. Об этом в среду 31 мая, сообщает MK.RU.

Обвиненного в изнасилованиях дочерей мужчину нашли повешенным в камере в Москве
© Мослента

Сообщалось, что мужчина совершал насилие над девушками 2000 и 2003 годов рождения в родном городе Элисте и в Москве. Было возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Ранее многодетного отца четырех детей из подмосковной Дубны обвинили в совращении двух дочерей.

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