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Адвоката Лерчек наказали за фальсификацию дела о сумках

Адвокатская палата Москвы наказала адвоката Михаила Мушаилова, который по просьбе своей клиентки — блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) сфальсифицировал уголовное дело против стилистки Эльвиры Янковской из-за якобы фейковых сумок известных брендов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юристу по итогам проверки вынесено дисциплинарное взыскание, статус адвоката он сохранил.

Летом 2022 года Чекалина поручила своему адвокату инициировать уголовное преследование стилистки. Мушаилов использовал для этого жалобу от имени другой девушки, которая не была в курсе ситуации.

Махинация вскрылась после возбуждения налогового дела против самой Лерчек. Следователи нашли в телефоне ее мужа Артема Чекалина переписку, в которой шла речь о фабрикации дела стилистки.

В телефоне мужа блогерши Лерчек найден компромат

Лерчек 19 августа 2022 года разместила серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ.

В феврале Янковскую заключили под домашний арест. Она полностью отрицала свою вину.

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