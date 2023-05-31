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26-летняя россиянка на полгода бросила трех детей у знакомой

Жительница Самары на полгода бросила трех детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой и потратила пособия, предназначавшиеся им, на собственные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Ставропольскому району города, передает РЕН ТВ.

26-летняя россиянка на полгода бросила трех детей у знакомой
© Lenta.ru

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 26-летняя россиянка оставила детей у приятельницы в период с сентября 2022 года по март 2023-го. Женщина никак не могла связаться с матерью и в итоге обратилась в полицию.

Жительницу Самары нашли и вызвали в отдел по делам несовершеннолетних. На беседу она пришла, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. От медосвидетельствования девушка отказалась. Ее обязали выплатить четыре тысячи рублей административного штрафа.

Также многодетной матери грозит до трех лет колонии по уголовной статье о неисполнении родительских обязанностей.

23 мая сообщалось, что в городе Урень Нижегородской области многодетная мать отказалась от сына за плохое поведение.

Выяснилось, что 12-летний мальчик выпивал, курил и сбегал из дома, он также мог устроить драку. За полгода он семь раз уходил из дома, мальчика поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

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