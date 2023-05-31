В СМИ сообщили о неудавшейся диверсии ВСУ в Курской области

Попытка Вооруженных сил Украины взорвать подстанцию, расположенную у села Гордеевка в Курской области, была провалена. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

"По нашим данным, все произошло накануне около 13:00. Украинский беспилотник залетел в Кореневский район и сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка", - уточнили в издании.

Как поясняется, несмотря на попытку украинских военных осуществить диверсию, объект не был поврежден. Пострадавших не было. Кроме того, из-за действий украинской стороны и ее беспилотного летательного аппарата не было проблем в подаче электричества в соседние поселения.