$80.69+0.6386.51+0.61

В торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуево произошел пожар

В торговом центре «Феникс», который расположен в московском Орехово-Зуево, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ведомство проинформировало о том, что сообщение о пожаре поступило в 31 мая в 08:48 часов. ТЦ находится по адресу: улица Парковская, дом 15.

Уточняется, что на месте работают 32 человека и 9 единиц спецтехники. Данных о пострадавших пока нет.

В сообщении ведомства говорится, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра.

В настоящее время причины возгорания в здании выясняются, отметили в городской прокуратуре Орехово-Зуево.

28 мая в центре Москвы загорелся трехэтажный ресторан «Зарядье». Пожар вспыхнул там около 10 часов утра. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров. Позднее пожар потушили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий