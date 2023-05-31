В торговом центре «Феникс», который расположен в московском Орехово-Зуево, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ведомство проинформировало о том, что сообщение о пожаре поступило в 31 мая в 08:48 часов. ТЦ находится по адресу: улица Парковская, дом 15.

Уточняется, что на месте работают 32 человека и 9 единиц спецтехники. Данных о пострадавших пока нет.

В сообщении ведомства говорится, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра.

В настоящее время причины возгорания в здании выясняются, отметили в городской прокуратуре Орехово-Зуево.