Стало известно о втором за сутки атакованном нефтезаводе на Кубани

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае был атакован с помощью беспилотника. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

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Ильский НПЗ стал вторым за сутки атакованным заводом. До этого беспилотником оказался атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, из-за атаки загорелась одна из установок по перегонке мазута, никто не пострадал.

По информации авторов канала, Ильский НПЗ попал под удар спустя пять минут после Афипского завода. На его территорию упал дрон, который не сдетонировал, из-за чего возгорания не последовало.