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В Иркутской области на реке Лене столкнулись два теплохода

Столкновение двух теплоходов произошло на реке Лене в Усть-Куте Иркутской области, один из них сел на мель. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Иркутской области на реке Лене столкнулись два теплохода
© ТАСС

"По предварительным данным, 31 мая 2023 года, около 06:30, на 3617-м км реки Лены в Усть-Куте Иркутской области произошло столкновение теплохода РТ-482 с баржей МП-2552, груженной углем, и теплохода "Капитан Каблуков" с баржей МП-2591, груженной плитами. В результате происшествия теплоход "Капитан Каблуков" сел на мель, пострадавших нет, разлива топлива не произошло", - говорится в сообщении.

В результате столкновения вытолканный теплоход получил незначительные повреждения борта, судовой ход не перекрыт. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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