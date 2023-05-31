Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР выросло

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской народной республике (ЛНР) выросло до пяти. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.