В среду, 31 мая, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает телеканал США.

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Толчки зафиксировали недалеко от вулканического архипелага Окленд в Тихом океане. Эпицентр находился на глубине 33 километра. При этом отмечается, что острова в основном считаются необитаемыми.

Сообщений о разрушениях на материковой части и угрозе цунами не поступало. Власти ближайшего города Инверкаргилл заявили, что не ощутили толчки, инфраструктура не пострадала.