МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

Три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, которые обвиняются в гибели более 500 жителей Донбасса, объявлены в розыск. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Кроме Колесника, разыскивается замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко, которых ищут по уголовной статье. 22 марта сообщалось, что Следственный комитет РФ заочно обвинил Колесника, Александра Локоту и Андрея Грищенко в гибели более 500 мирных граждан.