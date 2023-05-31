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МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

Три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, которые обвиняются в гибели более 500 жителей Донбасса, объявлены в розыск. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
© РИА Новости

Кроме Колесника, разыскивается замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко, которых ищут по уголовной статье. 22 марта сообщалось, что Следственный комитет РФ заочно обвинил Колесника, Александра Локоту и Андрея Грищенко в гибели более 500 мирных граждан.

По данным ведомства, в 2016 году за время командования данных фигурантов в Донбассе погибли более 500 мирных граждан. Кроме того, около 1000 жителей получили ранения. Сейчас следователи разыскивают трех военачальников для последующего ареста.

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