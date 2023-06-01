СМИ сообщили о взрывах в Белгороде

Мощные взрывы были слышны в небе над Белгородом Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Помимо Белгорода, также сообщается об обстреле поселка Маслова Пристань и приграничного города Шебекино.