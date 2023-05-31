На Украине остались без электричества почти два миллиона человек

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два миллиона человек, об этом сообщило Министерство энергетики страны в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

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Отмечается, что чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы произошла днем 30 мая, что привело к аварийным отключениям света.

В Минэнерго рассказали, что сбои наблюдались в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что этот сбой стал самым крупным по числу обесточенных потребителей, начиная с февраля 2023 года.