Стало известно о гибели человека при обстреле ПВР в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) временного размещения жителей (ПВР) Шебекинского округа погиб охранник, два человека ранены. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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Гладков заявил, что в ПВР находились мирные жители — «старики и дети». В результате обстрела погиб охранник учреждения, еще двое пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

У одного мужчины — проникающие ранения брюшной полости, у второго — проникающие ранения грудной клетки. Им провели необходимые операции, а также оказывают нужную помощь.

Губернатор добавил, что в обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад. На данный момент их перевезли в другой населенный пункт.