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В Москве закрыли фитнес-клуб, где люди отравились хлором в бассейне

Четверо посетителей московского фитнес-клуба «Лофт» отравились хлором во время купания в бассейне. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на экстренные службы.

В фитнес-клубе в Москве произошло массовое отравление хлором
© Газета.Ru

«На Ярославском шоссе в фитнес-клубе хлором отравились четверо человек во время купания в бассейне», — указывается в публикации.

По информации канала, после посещения бассейна гости клуба почувствовали жжение в глазах и сильный кашель, по причине чего обратились в врачам. Медики у всех диагностировали отравление хлорсодержащим веществом.

В сообщении отмечается, что на место прибыли экстренные службы. Фитнес-клуб пока закрыт для посещения.

Ранее сообщалось, что четверо взрослых и пятеро детей отравились хлором в бассейне одной из бань Краснодара в канун Нового года.

До этого на Сахалине двое детей отравились парами хлора в сауне.

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