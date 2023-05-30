Экс-замглавы УФССП приговорили к условному сроку за взятку

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 3,5 года лишения свободы условно бывшего заместителя ГУФССП России по Новосибирской области Елену Кириллову за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Влад Некрасов / Коммерсантъ

Женщина признана виновной по части 3 статьи («Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства») УК РФ.

Также суд назначил ей штраф полмиллиона рублей и запретил два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления.