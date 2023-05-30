ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области, после удара в нем отсутствует связь. Об этом сообщает РИА Новости.

"...ВСУ обстреляли город Токмак. В населенном пункте отсутствует связь. Подробности уточняются", - заявил представитель оперативных служб.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Согласно сообщению Рогова, удары, предварительно, пришлись по центру поселка.