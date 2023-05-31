Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова возросло

Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону снова увеличилось и теперь составляет 36 человек. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Его слова приводит РИА Новости.

О ЧП стало известно 30 мая. На территории областной спортивной школы № 5 во время проведения областных соревнований по футболу группа с детьми пряталась от дождя под навесом, но порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна.