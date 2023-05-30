$80.69+0.6386.51+0.61

Под Иркутском пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета

В Иркутской области пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Под Иркутском пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета
© РИА Новости

Там уточнили, что речь идет о пневматическом пистолете «МР-53М».

«Вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола. В какой-то момент пятилетняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома и случайно произвела выстрел в сторону своего четырехлетнего брата. Ребенок был незамедлительно доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Действиям родителей, оставивших детей без присмотра, дадут правовую оценку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий