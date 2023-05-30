Под Иркутском пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета
В Иркутской области пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Там уточнили, что речь идет о пневматическом пистолете «МР-53М».
«Вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола. В какой-то момент пятилетняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома и случайно произвела выстрел в сторону своего четырехлетнего брата. Ребенок был незамедлительно доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.
На данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Действиям родителей, оставивших детей без присмотра, дадут правовую оценку.