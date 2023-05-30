Под Иркутском пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата из пистолета

«Вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в поселке Никола. В какой-то момент пятилетняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет, принадлежащий хозяйке дома и случайно произвела выстрел в сторону своего четырехлетнего брата. Ребенок был незамедлительно доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.