Беспилотник взорвался в Брянской области

В Брянской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата (БПЛА), на борту которого находились боеприпасы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Взрыв беспилотника с боеприпасом произошел в Брянской области. По нашим данным, сегодня утром БПЛА долелтел до деревни Граборовка Почепского района (77 км до границы), где рухнул и взорвался. Обошлось без разрушений и пострадавших», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что жители поселка Красный Угол в Брянской области обнаружили в поле упавший беспилотный летательной аппарат (БПЛА) со взрывчаткой.

Отмечается, что местные жители заметили в поле упавший дрон со взрывным устройством, после чего вызвали экстренные службы. Их сотрудники ликвидировали беспилотник на месте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.