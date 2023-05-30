Гладков заявил об обстреле пункта размещения отселенных жителей

"Сегодня ВСУ обстреляли ПВР с жителями, отселенными из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Я отменил прямой эфир и выехал на место, подробности сообщу позже", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале во вторник.