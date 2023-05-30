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Прокуратура начала проверку по факту смертельного обрушения трибун в Ростове-на-Дону

Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи со смертью женщины и массовыми травмами детей в результате падения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Прокуратура начала проверку по факту смертельного обрушения трибун в Ростове-на-Дону
© РИА Новости

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства", - указывается в сообщении.

В пресс-службе заявили, что по итогам проведения проверки "будут приняты исчерпывающие меры реагирования". На место инцидента прибыли зампрокурора Ростовской области Владимир Ходурский и и.о. прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Сергей Михайлов, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна, в результате чего погибла одна женщина. На данный момент известно о 18 пострадавших, в том числе о восьми взрослых и десятерых детях.

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