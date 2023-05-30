Восемь мобилизованных получили сроки за побег из зоны СВО

Военнослужащие из Калининградской области с автоматами покинули полевой лагерь в ЛНР и добрались до Подмосковья. В конце декабря 2022 года они пришли в отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Военные рассказали, что были мобилизованы в Калининградской области 24 сентября 2022 года, через несколько дней оказались в полевом лагере в ЛНР. По их словам, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали их провизией и качественной формой. Узнав, что 24 декабря 2022 года планируется переброска на передовую, калининградцы решили уйти из лагеря, чтобы сохранить жизнь и здоровье.