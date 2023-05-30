Трибуна с людьми обрушилась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории гребного канала обрушилась трибуна. Пострадали семь детей, один человек погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел около 16 часов 30 мая на улице Пойменной, на гребном канале «Дон».
В пресс-службе пояснили, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
По данным агентства, пострадали восемь человек - семь детей и женщина. Всех пострадавших госпитализировали. Женщина по дороге в больницу скончалась от полученных травм.