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Трибуна с людьми обрушилась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории гребного канала обрушилась трибуна. Пострадали семь детей, один человек погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел около 16 часов 30 мая на улице Пойменной, на гребном канале «Дон».

В пресс-службе пояснили, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

По данным агентства, пострадали восемь человек - семь детей и женщина. Всех пострадавших госпитализировали. Женщина по дороге в больницу скончалась от полученных травм.

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