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МВД объявило в розыск трех украинских военачальников

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск трех украинских военачальников. Соответствующие карточки появилась в среду, 31 мая, на сайте ведомства.

МВД объявило в розыск трех украинских военачальников
© Вечерняя Москва

Так, по «статье УК» разыскиваются первый замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Колесник, замначальника генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. При этом, по какой именно, не уточняется.

МВД России также объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Статья, которую ему инкриминируют, не уточняется. При этом Валерий Залужный почти месяц не появляется на публике.

В розыск был объявлен и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

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