В Липецкой области нашли убитого подполковника МВД

Telegram-канал Baza сообщил, что в Липецкой области обнаружили тело начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте. По информации канала, силовика нашли с простреленной грудью.

Baza пишет, что тело 50-летнего подполковника обнаружили родители, которые зашли к нему домой. По информации канала, около силовика лежало охотничье ружье. Baza пишет, что никаких предсмертных записок мужчина не оставил.

Канал пишет, что для близких случившееся стало неожиданностью. По информации Baza, у полицейского не было проблем на работе и дома, он ни с кем не конфликтовал и не имел долгов.

В апреле в Иркутске начальник полиции покончил с собой на рабочем месте. После утреннего селекторного совещания с замначальника полиции главного управления МВД области он ушел в свой кабинет и долгое время оттуда не выходил. Поскольку полицейский не отвечал на звонки как по служебному, так и по мобильному телефону, подчиненные решили вскрыть замок кабинета.