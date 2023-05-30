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В МЧС сообщили о пожаре на складе с пластиком в Подмосковье

Пожар произошёл в двухэтажном здании склада с пластиком в Волоколамском городском округе Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В МЧС сообщили о пожаре на складе с пластиком в Подмосковье
© ТАСС

«В селе Осташово на Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного складского помещения на площади 1000 кв. м», — приводит РИА Новости заявление.

По предварительным данным спасателей, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Москве после пожара в квартире жилого дома найдено тело мужчины, который, по имеющимся данным, был прикован наручниками к посудомоечной машине.

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