В МЧС сообщили о пожаре на складе с пластиком в Подмосковье
Пожар произошёл в двухэтажном здании склада с пластиком в Волоколамском городском округе Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«В селе Осташово на Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного складского помещения на площади 1000 кв. м», — приводит РИА Новости заявление.
По предварительным данным спасателей, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее в Москве после пожара в квартире жилого дома найдено тело мужчины, который, по имеющимся данным, был прикован наручниками к посудомоечной машине.