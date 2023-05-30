В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины

Лефортовский суд Москвы арестовал конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса за шпионаж в пользу Украины . Об этом сообщает РИА Новости .

Мужчину поместили в СИЗО на один месяц и 24 дня.

Ранее сотрудники ФСБ задержали его в Ростове-на-Дону. Фигурант передавал Украине сведения о работе российской системы ПВО и личном составе Вооруженных Сил России. Он переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года. В ходе переписки россиянин отправил данные о российских войсках, дислоцированных в Ростове-на-Дону.