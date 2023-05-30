СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после атаки беспилотников в Москве . Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты судебно-экспертного центра (СЭЦ) ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при атаке 30 мая были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять были уничтожены в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".