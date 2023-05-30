СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после атаки беспилотников в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по ст. 205 УК РФ - "Террористический акт".
В ведомстве подчеркнули, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты судебно-экспертного центра (СЭЦ) ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при атаке 30 мая были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять были уничтожены в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников стоит киевский режим.