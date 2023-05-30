$80.06+0.0985.90-0.02

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после атаки беспилотников в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве
© ТАСС

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 205 УК РФ - "Террористический акт".

В ведомстве подчеркнули, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты судебно-экспертного центра (СЭЦ) ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при атаке 30 мая были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, три дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять были уничтожены в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников стоит киевский режим.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий