Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за треснувшего иллюминатора

В Иркутске следователи проводят проверку в связи с внеплановым возвращением воздушного судна в аэропорт вылета.

Во вторник Ан-24, направлявшийся из столицы Приангарья в город Усть-Кут с пятью членами экипажа и 46 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в Иркутск. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.