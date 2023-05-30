$80.06+0.0985.90-0.02

Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за треснувшего иллюминатора

В Иркутске следователи проводят проверку в связи с внеплановым возвращением воздушного судна в аэропорт вылета.

Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за треснувшего иллюминатора
© Российская Газета

Во вторник Ан-24, направлявшийся из столицы Приангарья в город Усть-Кут с пятью членами экипажа и 46 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в Иркутск. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По информации ведомства, причиной возвращения самолета стала трещина, обнаруженная на иллюминаторе.

Следователи и криминалисты уточняют обстоятельства авиационного инцидента. Проверку проводит также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий