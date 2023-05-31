Мэр Заволжска подрался с пнувшим его ногой в лицо заместителем

Мэр города Заволжска в Ивановской области Вячеслав Касаткин подрался с исполняющим обязанности мэра Андреем Ивановым, который временно занимал его должность по решению местного совета. Об инциденте Касаткин рассказал "Ивановским новостям".

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Касаткин сообщил, что пришел на работу после того, как апелляционный суд восстановил его в должности мэра.

"Я подошел к нему (Иванову, - "Газета.Ru") с просьбой решить некоторые вопросы, в фойе натуральная драка получилась. Он пнул меня ногой в лицо и в спину. Сейчас еду из травмпункта, где снимал побои", - заявил Касаткин.

Мэр также отметил, что несмотря на солидную разницу в возрасте, его оппонент неоднократно назвал Касаткина "сосунком".

"Мне 69-й год, а ему около 50, он в мой адрес раз 20 прокричал слово "сосунок", - сообщил мэр.

Касаткин рассказал, что после происшествия сел в машину, поехал в скорую помощь, после чего его отвезли в травмпункт в Кинешму.

Мэр отметил, что подал на своего заместителя заявление в полицию.