Обломки ударившего по жилому дому на западе Москвы беспилотника отправили на экспертизу

Взрывотехники обследовали фрагменты беспилотника, который во вторник врезался в многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте в Москве, после чего их вывезли с места для проведения экспертиз.

Как передает корреспондент ТАСС, обломки беспилотника обследовали криминалисты и саперы, угрозы они не представляют. На месте происшествия было проведено совещание экстренных служб, по итогам которого обломки погрузили в коробку и отправили на экспертизу.

Коммунальные службы расчищают место ЧП, сотрудники полиции начинают снимать оцепление с соседних домов.