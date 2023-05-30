Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение фейков

Московская прокуратура предупредила об ответственности за распространение фейков
Прокуратура Москвы напомнила об административной и уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации.
В ведомстве сообщили, что в сети Интернет уже обнаружили фейки о произошедшем в столице во вторник, 30 мая.
Столичная прокуратура просит представителей СМИ и блогосферы руководствоваться официальными источниками информации и воздержаться от публикации фейков.
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