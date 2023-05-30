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Baza: вагоны поезда в Ульяновской области могли сойти из-за ошибки работников РЖД

Следователям, по предварительным данным, удалось установить предварительную причину схода вагонов поезда в Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Названа предварительная причина схода вагонов поезда в Ульяновской области
© ТАСС

Согласно полученным сведениям, работники РЖД могли по ошибке не убрать железнодорожный «башмак» из-под колес вагона.

«В итоге поезд начал движение и вагон сразу завалился», — добавили в СМИ.

Также подчеркивается, что версия с диверсией на железной дороге сейчас не подтверждается.

В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны с нефтепродуктами

Ранее в РЖД сообщили, что угрозы экологии после схода вагонов в Ульяновске нет. Известно, что в результате происшествия не было пострадавших, разлива грунта не произошло.

До этого Следственный комитет сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкальском крае.

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