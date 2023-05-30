Опубликован предварительный список мест падения сбитых дронов под Москвой
Сбитые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Подмосковье 30 мая, упали в нескольких районах. Предварительный список мест их падения опубликовал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По данным парламентария, сбитые дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, в деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также в поселке Гринфилд в Истринском районе.
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.