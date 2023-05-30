Суд продлил арест замгубернатора НАО по делу о коррупции

Замгубернатора предъявлено обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, свою вину он не признал. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за то, что не будет препятствовать при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия в последующем заключении контрактов.