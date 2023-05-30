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1 час назад

Суд продлил арест замгубернатора НАО по делу о коррупции

ТАСС

Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 29 июля арест заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского по делу о коррупции, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

Суд продлил арест замгубернатора НАО по делу о коррупции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продлен до 29 июля", - сказали в пресс-службе.

31 марта суд отправил в СИЗО Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки в 2 млн рублей, защита обжаловала арест, суд жалобу не удовлетворил.

Замгубернатора предъявлено обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, свою вину он не признал. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за то, что не будет препятствовать при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия в последующем заключении контрактов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных управлением ФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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