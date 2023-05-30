Эксперт сказал, откуда могли прилететь атаковавшие Москву дроны

Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев не исключил того, что беспилотники, которые атаковали Москву, прилетели со стороны Прибалтики или Харькова. Мнение эксперта цитирует РИА Новости.
«Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики - по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто», - подчеркнул собеседник.
По его словам, небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 килограммов без проблем пролетает 1,5-2 тысячи километров.
В Минобороны РФ утверждают, что в первой половине дня вторника украинская сторона совершила атаку беспилотниками по объектам в столице России. В ведомстве уточнили, что Украина задействовала восемь БПЛА самолетного типа. Как стало известно, все беспилотники противника поражены.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начнет масштабное производство беспилотников.