Двое мужчин напали на российского полицейского и попали под следствие

В Амурской области арестовали двоих мужчин 28 и 29 лет, напавших на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, утром 26 мая 2023 года в Тынде на перекрестке улицы Красная Пресня и федеральной автодороги «Лена» пьяный фигурант наехал на правоохранителя, который пытался остановить его. Кроме того, знакомый водителя также набросился на сотрудника МВД. В результате полицейского госпитализировали.